  • 2020年8月7日 星期五
  • 29º
  • 88%
熱門： 黃之鋒新冠肺炎曾志偉逸東酒店行蹤

日報新聞 > 港聞

林志偉批專業人士政治化

2020-08-06 列印
■林志偉批評，香港人的腦袋被政治議題徹底蒙蔽。
Previous Next

　　警察員佐級協會主席林志偉昨以「政治以外，人性尚存？」為題發表文章，提到香港近十年間，有人處心積慮策動行動，令很多香港人的腦袋被政治議題徹底蒙蔽，事事以政治掛帥。

他批評有專業人士將個人政見凌駕專業，未能盡到自身責任，有教育工作者向心智未成熟的人灌輸仇恨和偏見；有「衞法者」公然鼓吹違法行為；有醫護者醫德操守欠奉，無視病人福祉。

  林志偉反問「自稱『好鍾意香港』的專業人士，你們的腦海中除了政治，還剩下甚麼？」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd