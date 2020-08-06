  • 2020年8月7日 星期五
  • 29º
  • 88%
熱門： 黃之鋒新冠肺炎曾志偉逸東酒店行蹤

日報新聞 > 港聞

蓬佩奧斥通緝境外六港人

2020-08-06 列印
蓬佩奧斥通緝境外六港人
Previous Next

　　美國國務卿蓬佩奧(圖)就香港對六名海外港人發布通緝令一事發表聲明，批評中國試圖將管轄範圍延伸至中國境外。中國外交部發言人汪文斌反駁，香港警方行動屬正當做法，敦促蓬佩奧停止發表不負責任言論。國務委員兼外長王毅接受新華社訪問時表示，香港事務屬中國內政，希望美方放棄干涉主義。

        另外，英國國會「跨黨派國會香港小組」發表報告，調查香港警隊在反修例運動的行為，呼籲應對特首林鄭月娥和警務處處長鄧炳強等允許警暴的人作制裁。香港特區政府對英國會的調查報告表示強烈不滿及反對。中國駐英國大使劉曉明指中英關係出現困難，責任完全在英方，強調「中國沒有變，而是英國變了」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd