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意148萬人染疫 3%人口有病毒抗體

2020-08-06 列印
　　意大利衛生部門發表報告指，估算全國約百分之三人口有病毒抗體，即感染人數多達一百四十八萬人。全球死亡人數突破七十萬，平均每天有近五千九百人喪生，即每十五秒便有一人病亡，確診人數逾一千八百萬。

美單日增逾五萬確診

        美國疫情持續，紐約衛生局長巴博特宣佈因與市長在抗疫對策上有分歧，決定辭職，她指衛生局沒有被充份利用，令她失望；美國單日新增逾五萬確診個案。

         日本東京都連續九日超過二百人確診，大阪府知事早前指漱口水有助防止病毒擴散，令便利店等貨架上的漱口水被掃光，但當地專家指效果待驗證。

        另外，內地深圳新增一宗由香港輸入的無症狀感染者病例，由深圳灣入境口岸，入境後即被集中隔離，核酸採樣檢測結果為陽性。

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