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美股中段升307點

2020-08-06 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二七一三五點，升三百零七點；納指則報一○九八一點，升四十點。滙控美國預託證券價格見三十三點八二港元，跌零點一三港元；騰訊則見五百六十一點四二港元，升零點四二港元。紐約期金報每盎司二千零五十二點五美元，升三十一點五美元；紐約期油則報每桶四十二點八九美元，升一點一九美元。
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