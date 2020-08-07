﻿新僱主全家坐疫監 再有印傭染疫 宿舍恐成病毒中轉站

在本地完約的外傭擠在狹小宿舍待業，成為爆疫高危一族。繼一名印傭前日確診新冠肺炎之後，昨天再多一名發病前入住中介公司宿舍的印傭初步確診，她獲將軍澳一家人聘用，新僱主全家須入住檢疫中心。當局表示，外傭宿舍環境較擠逼，一般二三十人同宿，各人共用設施，加上新冠病毒傳染性高，擔心宿舍成為爆疫黑點。



本港昨天新增九十五宗確診，九十一宗屬本地感染，當中三十九宗源頭不明，另有六十多宗初步確診。再多一名印傭初步確診，她六月三十日離開舊僱主，整個七月份與四至六人同宿上環建安商業大廈「安盛僱傭公司」的宿舍，她本月一日獲新僱主聘用，入住僱主的將軍澳寓所。至本月四日，她發燒求診，等候檢測結果期間，僱主安排她暫住九龍東智選假日酒店，其後僱主全家亦須入住檢疫中心。



新症91宗 39源頭不明



至於前日確診的印傭，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，她上月二十至二十一日入住北角安寧大廈「陽光女傭中心」的宿舍，同住的十三人須接受檢測。張澄清，與她同住灣仔駱克道「健樂護理中心」的二十八名外傭，其中只有一人找到新僱主，該新僱主一家須接受檢測，其餘二十七名外傭未找到新工，全部須接受檢測。



張竹君透露，中心與該名染疫印傭溝通上有語言障礙，對方未能準確告知曾逗留的處所的地址，將聯同僱傭公司及警方，追查她上月二十六至二十八日的行蹤。被問到會否建議僱主要求外傭放假時留在家中，張回應，任何人在限聚令下都不應聚集。



港府昨晚宣佈，決定將擴大檢測病毒範圍至入住外傭介紹所宿舍的外傭，為有關外傭提供一次過免費的檢測。檢測商會短期內派員到中介公司向居於宿舍的外傭派發樣本瓶，以收集她們的深喉唾液樣本。政府亦會經外傭介紹所向入住宿舍的外傭派發口罩。



港府安排住宿舍外傭檢測



安老院舍方面，李鄭屋順寧道「敬福護理院」再多兩人確診，黃竹坑「東華三院賽馬會朗逸居」及屯門「康和護老中心」分別新增一人染疫。九龍灣「耆康會啟業護理安老院」有一人初步確診，員工及院友須接受檢測。



三名高齡患者昨天不治，其中兩人生前分別居於屯門「康和」及大埔「兆善」護老中心。本港累計四十六人病逝。