廣東澳門收緊港人入境須持24小時內陰性報告

香港每天仍新增雙位數字確診者，廣東省及澳門由今日起收緊港人入境的檢疫，港人持有效核酸檢測陰性結果證明的時限，由原本的七十二小時，收緊至二十四小時。有港人指時間倉促，難以一日內做到，會減少往返內地與澳門。







事隔不足一個月，廣東省再度調整港人入境廣東人士的規定。由今早十時起，除經批准人士外，其他人經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東時，必須持有由港府認可的醫療機構發出二十四小時內有效核酸檢測陰性結果證明，以及接受十四天強制檢疫。







澳門政府亦宣佈，今早六時起，由香港入境澳門人士須持二十四小時內病毒核酸檢測陰性證明，否則會被拒絕入境，入境後亦要在指定地點接受十四日醫學觀察。







有人趕往內地 減少往來







昨早在屯門巴士站，正等候乘巴士往深圳灣的市民指，因應新規定，要提前返內地，坦言日後將減少往返次數，由每月回內地一次，減少至每三個月一次；亦有市民指，要持有二十四小時內有效的核酸檢測證明，難度很高、時間亦好緊迫，「甚至趕不上過關。」







受港府認可的健康化驗中心化驗師趙先生回覆本報查詢時指，自第三波疫情爆發以來，平均每日約完成四百個檢測，隨着內地收緊港人入境檢疫，加上本地市民的檢測需求急升，化驗中心正籌備增加每日檢測量，預計高達八百至一千五百個樣本檢測，增幅超過兩倍。







栢立醫學化驗所則指，在五、六月正提倡設立互認健康碼時，每日約做三百至四百個檢測，現時已提高至日均檢測量過千個，目前正盡力增設檢測儀器和人手，以提升檢測量。



