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多地疫情反彈 泰推遲「旅遊氣泡」計劃

2020-08-07 列印
　　多個亞洲國家疫情反彈，泰國決定推遲「旅遊氣泡」計劃。泰國政府宣佈，由於日本、南韓及香港近期出現雙位數或以上的確診個案，擱置在六月提出的「旅遊氣泡」討論，政府會繼續每日評估最新情況。縱橫遊執行董事袁振寧表示，對泰國決定，沒有甚麼感覺，香港疫情又再爆發，所以泰國決定十分正常。他形容旅遊業感到無助，「不知道甚麼時候才能做返本行」。

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