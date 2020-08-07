蓬佩奧：將移除不可信中國應用程式

美國國務卿蓬佩奧昨日表示，為了保護美國國民個人資料會推行「潔淨網絡」，對不可信的中國科技公司採取五方面措施，包括要求聯邦通訊委員會吊銷包括中國電信等四家公司的美國營運牌照，讓其不可提供美國及外地的國際電話服務。有科技界人士指或會影響港人使用的電訊服務。



蓬佩奧又指，會將包括TikTok、微信等不可信的中國手機應用程式在蘋果等商店下架。國務委員兼中國外交部長王毅批評美國在全球進行竊聽，沒資格打造「清潔國家聯盟」。外交部發言人汪文斌形容是違背市場原則。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，許多中國電訊商均在港營運，若他們被取消美國牌照，或要與其他公司合作維持服務，導致成本上漲，港人須繳的費用勢增。若中美雙方分別禁止部份聊天程式，港人要順暢聯絡中美港三地，可能須另覓三地可通用的平台。



