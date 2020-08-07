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港擬用內地鼻咽拭子測試增檢測量

2020-08-07 列印
　　內地核酸檢測支援隊隊長余德文昨抵港。香港份子病理檢驗中心主任黃利寶接受傳媒訪問時透露，先遣隊傾向以國內正使用的鼻咽拭子測試，為市民或病人採樣，有關做法以液體保存樣本，以便進行「混樣檢測」，可大量增加每日檢測量，但本港採用的深喉唾液測試則難以做到。先遣隊會先了解本港核酸檢測的做法。

         另外，中大醫學院研究團隊最近於國際期刊發表研究報告，指深喉唾液樣本測試的表現都遜於其他檢測樣本，假陰性率推算為約百分之三十一，但這方法好處是市民可自行採集，減低醫護人員受感染風險。衞生防護中心重申會繼續沿用深喉唾液測試。



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