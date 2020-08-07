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樓宇免費檢測擴大 涵蓋8.6萬人

2020-08-07 列印
　　民政事務總署今日起擴大免費新冠病毒檢測計劃範圍，包括黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨；屯門區山景邨、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，共涵蓋四十六座樓宇，約八萬六千名居民。

         民政總署與東華三院人員今日會先到黃大仙區慈愛苑愛賢閣、愛寧閣、愛仁閣、愛慧閣和愛裕閣派發咽拭子採樣套裝和登記表格，並預計於明日收回樣本進行測試。

         民政總署其後亦將分別與慈善機構，陸續在該四區派發檢測樣本瓶及登記表格予居民。樣本瓶會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試。

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