35%市民料半年內被裁員

新冠肺炎疫情影響經濟，渣打銀行於七月初訪問一萬二千名來自十二個市場的成年人，包括香港、新加坡、英國及美國等。當中在香港，百分之二十八受訪市民表示，他們的收入在過去一個月減少，三成五受訪者更預計未來三至六個月會被裁員。



調查顯示，港人對個人財務前景較其他亞洲地區悲觀，僅三成六受訪者預期個人收入在未來三至六個月會改善，低於中國的五成。三成七人料薪金減少、三成五預計會被裁員。疫情對自僱人士財務造成的影響最大，逾三分一指收入減少，近半指過去一個月的貸款增加。



