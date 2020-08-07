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﻿美股中段升12點

2020-08-07 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二七二一三點，升十二點；納指則報一一○二○點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見三十三點一四港元，跌零點三六港元；騰訊則見五百五十七點六三港元，升二點一三港元。紐約期金報每盎司二千零七十一點三美元，升二十二美元；紐約期油則報每桶四十二點四美元，升零點二一美元。
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