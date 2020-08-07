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涉6‧4維園非法集結 胡志偉等24人被控

2020-08-07 列印
　　二十四名民主派人士接警方通知，將被控於六月四日在維園非法集結，包括民主黨主席胡志偉、前立法會議員何秀蘭、立法會議員朱凱廸、社民連梁國雄、前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚等。

　　早前已有十三人被落案控告「煽惑他人參與未經批准集結」等罪，其中支聯會主席李卓人、工黨主席郭永健及民陣副召集人陳皓桓，亦被加控一項「明知而參與未經批准集結」。

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