  • 2020年8月7日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤盛智文旅遊警示

日報新聞 > 港聞

港大研發出兩種新冠疫苗

2020-08-07 列印
　　港大醫學院研究發現，新冠病毒急性感染會削弱具重要免疫功能的細胞，令病毒能更有效傳播，已研發出兩種疫苗，稍後會應用於人體試驗。

　　港大醫學院與瑪麗醫院、東區醫院、瑪嘉烈醫院合作，研究十七名新冠肺炎急性感染病人、二十四名康復者，再比對沒患病人士的臨牀樣本，發現新冠病毒急性感染削弱具重要免疫功能的樹突狀細胞和T細胞，使病毒能逃避宿主的免疫防禦系統，更能加重病情。

　　研究闡明功能失調的樹突狀細胞，可能是導致殺傷性T細胞反應滯後的原因，有效的疫苗應是通過誘導平衡的抗體和殺傷性T細胞免疫反應，來保護人體。團隊已研發出兩種有助預防新冠肺炎的疫苗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd