特朗普指終止港待遇助美奪回證券業務

《港區國安法》實施後引起國際社會關注。美國總統特朗普（圖）接受傳媒訪問時表示，終止香港特殊待遇後，有助美方奪回更多證券交易上的業務，香港將不再是一個成功的交易所。而英國及日本亦表明支持香港的自由。



特朗普接受《霍士新聞》訪問時指，給予香港特殊待遇，令不少企業轉到香港的股票市場，奪走美國龐大的生意。他指香港的股票交易所及相關產業，隨著終止香港特殊待遇後將會乾枯，美國將全力以赴爭取這些生意，香港將不再是一個成功的證券交易所。



港交所股價昨先升後跌，曾創新高見三百八十八元，收巿價為三百八十五元。



另外，英國外相藍韜文與到訪的日本外相茂木敏充會面，他指英日兩國就香港各方問題都是「並肩而行」，亦表示日本是英國的密友及在亞洲的重要夥伴。



