  • 2020年8月7日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤盛智文旅遊警示

日報新聞 > 港聞

油麻地石屎剝落傷途人

2020-08-07 列印
油麻地石屎剝落傷途人
Previous Next

　　油麻地一幢唐樓前晚發生簷篷石屎剝落傷人案，兩名男途人被擊中受傷，其中一人須送院治理。警員封鎖現場，待唐樓安排工人維修。警方將案件列作高空墮物處理，暫時無人被捕。

　　現場為油麻地新填地街一七九至一八一號一幢五層高的唐樓。前晚十時許，唐樓離地約五米高的簷篷，其中一塊面積約半米乘三分一米的石屎，懷疑日久失修剝落，飛墮行人路。當時有兩名分別二十二歲姓朱及四十六歲男子途經，分別被石屎碎片擊中額頭、眼睛及腳部；救護員聞訊到場，替朱包紮後送院治理，另一名男子經即場敷治後拒絕送院。同時警員封鎖現場，以免再有石屎墮下造成意外，待唐樓業主立案法團安排工人維修。警方經初步調查後，將案件列高空墮物處理，暫未有人被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd