﻿全民免費檢測 最快兩周後展開

第三波疫情爆發近一個月，特首林鄭月娥昨天公佈推行全民自願性免費病毒檢測，最快兩周後展開，西區的中山紀念公園體育館將改裝成臨時實驗室。特首指出，特定群組將進行逾十三萬個檢測，推算本港可能仍有一千五百名隱性患者，多做檢測可阻截社區播毒。政府亦會推出孕婦檢測計劃，及擴大社區檢測至經常接觸市民的收銀員、郵差等。



林鄭月娥昨天指出，本地確診數目仍然高企，涉及各行各業，政府上月起對特定群組進行十三萬七千個病毒檢測，陽性個案五十四宗，百分比約為百分之零點○四，即是每一萬人就有四人確診，推算本港可能仍然有一千五百名隱性患者。她強調，病毒檢測是非常重要手段，可達致早識別、早隔離及早治療，多做檢測亦令市民安心，避免隱性患者在社區傳播病毒。



擴大特定群組檢測



政府將加強病毒檢測，包括推行自願性普及社區檢測，「任何市民想做（檢測）就做」，預計最快兩周後實施，細節有待公佈，目前只能進行一輪檢測。政府亦會擴大特定群組檢測，包括經常接觸市民類別如收銀員、郵差、教育人員、公共交通工具的員工等；希望短時間內對安老院舍三萬多名員工作第二輪檢測。



孕婦檢測名額5000個



另外，民政事務總署將夥拍仁濟醫院推行孕婦檢測計劃，由華昇診斷中心進行測試，為每名孕婦發出檢測結果報告，以方便她們入院分娩，暫定名額五千個。



中山體育館變身實驗室



社區普及檢測將由三間內地檢測機構包括華大、金域和凱普負責化驗，實驗室設於中山紀念公園體育館，如過程中不幸出錯，三間機構須負責。計劃會緊守五大原則，包括電子化、保障個人私隱等；林鄭月娥重申，不會知道檢測者的身份，有關樣本不會送去別處。



林鄭月娥強調，因有了中央的力量，政府可以推動普及社區檢測，呼籲外界不要以陰謀論肆意詆毀抹黑。被質疑推行全民檢測的反應過慢，她指出，之前檢測能力不足，現已作出改善。



有關採樣方式，食物及衞生局局長陳肇始指有待與專家商討，強調各種方式的成效相若。她又指，衞健委派遣的內地核酸檢測支援隊全部取得國家認可資格，政府稍後會就《醫務化驗師（特別豁免）規例》刊憲，初步有效期為兩個月。



林鄭月娥又公佈，亞博館將增建一千張有負壓設施的病牀，可稱為「港版方艙醫院」，預料數周內完成。



