﻿美制裁中港11官員包括林鄭

《港區國安法》觸發國際社會關注，美國總統特朗普上月簽署《香港自治法案》以制裁內地及香港政府官員。美國財政部根據《香港自治法案》，公佈制裁十一名中國及香港官員，包括特首林鄭月娥及國務院港澳辦主任夏寶龍等。根據美國財政部網頁，制裁包括凍結上述人士的在美資產，並且禁止美國國民與他們進行商業往來。



凍結在美資產 禁商業往來



按照美國財政部的制裁名單，包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基；中方官員包括全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。



林鄭月娥上周五被問及美國會制裁部份香港官員，她表示香港是中國不可分離的一部份，香港事務屬中國內政，不容外國干預。她又指，完全不明白她作為一個地方的首長，在自己的地方作出決定，為何會受到外國制裁，並直言完全沒有道理及邏輯。她亦指出，除非美國使用核子手段，否則仍可以應付。



對於有國家不再向香港供應武器和敏感科技等，她重申，外國任何制裁措施只會損害他們自己。她強調，在外國沒有資產，亦不嚮往前往美國，又指對於外國對她本人的制裁措施只是「一笑置之，嗤之以鼻」。



《香港自治法》今年七月十四日生效，授權美國聯邦政府部門以金融制裁等手段，懲罰實施《港區國安法》的內地與香港政府官員、鎮壓香港示威者的香港警察以及與制裁對象往來業務的機構。制裁手段包括凍結資產、拒絕入境等。



美國財長姆欽說，美國支持港人繼續追求自由及民主，將會運用工具及權力，針對十一名損害香港言論集會自由，以及民主進度的個人，美方未來會繼續運用行政命令賦予的權力，制裁損害香港自治的個人，被制裁的人在美國的資產及利益將被凍結，除非獲當局批准豁免。