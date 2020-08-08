﻿薄扶林檢疫中心員工確診﻿﻿ 曾任職港泰護老疫源未明﻿

本港連續第五日新冠肺炎確診個案維持雙位數，昨日再多八十九人染疫，當中三十二宗源頭不明，另有約五十宗初步確診。薄扶林檢疫中心有一名員工確診，病人曾在慈雲山港泰護老中心工作，暫時未知其感染源頭。此外，早前確診的印傭曾入住銅鑼灣希雲大廈，但當局未能聯絡業主入內調查。



新增個案中有八十一宗屬本地感染，當中四十九宗與之前個案相關，三十二宗源頭不明。薄扶林檢疫中心有一名女員工確診，已暫時停收檢疫人士，其他員工要接受檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該員工工作時有做好防止感染措施，但她於上月十二至十四日曾在曾爆疫的慈雲山港泰護老中心工作，目前未知她在港泰或薄扶林受感染。



昨增89宗個案



印傭個案有新進展，張竹君指早前確診的印傭於上月二十五日至二十九日，以及本月一至三日曾入住銅鑼灣禮頓道希雲大廈，但中心目前未聯絡上業主，未能進入單位調查。該外傭曾入住宿舍的約三十名外傭及職員已接受檢測，暫時未見陽性結果。



大埔墟魚販中招



同時，旺角直銷公司「Star Global」再多五人確診，累計五十八人染疫。另有一名的士司機染疫。另外，大埔墟街巿一名五十五歲兼職魚販前日確診，其家人早前染疫，該街市未有其他個案。街巿昨日提早至晚上七時關閉，以進行清潔消毒。而日前分別有數名魚販確診的紅磡及土瓜灣街市今日重開。



醫院管理局總行政經理劉家獻表示，一名六十二歲、有長期病患的女子，前晚因腸胃問題到將軍澳醫院求醫，入住急症科病房。她於昨早初步確診，五名同病格病人被列為密切接觸者。



