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特朗普稱疫苗於大選前面世樂觀

2020-08-08 列印
　　美國總統特朗普早前接受訪問時指，對新冠疫苗可以在十一月總統選舉前面世感到樂觀，強調加速研發疫苗並不是為了自己的選情，而是希望可以挽救更多生命，特朗普再次堅稱疫情在美國已經受控，又認為自己在抗疫工作的表現十分出色。他又再批評中國只阻止病毒在國內擴散，沒有阻止病毒傳到國外。美國疫情嚴重，單日新增超過五萬宗確診，一千多人死亡。

　　日本東京都單日新增四百六十多宗新型肺炎確診病例，當地政府呼籲民眾晚上不要外出用膳，以遏止病毒傳播。全球疫情持續，累計一千九百萬人確診。

　　另外，內地在過去一日新增三十七宗確診病例，當中二十七宗屬本土病例，二十六宗來自新疆，一宗來自北京，其中北京確診病例為大連市關聯病例的密切接觸者。

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