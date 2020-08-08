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美解除最高級別旅遊警示

2020-08-08 列印
　　美國國務院宣佈解除要求美國公民避免所有出境旅行的最高級別旅遊警示，改為採取針對個別國家情況的旅遊警示，為美國公民提供不同國家與地區詳細的疫情資訊，以制定旅行決定。不過絕大部份國家及地區，包括中國和香港仍列為「疫情風險高」的區域，建議美國國民避免不必要的前往。另七個國家和地區被列為「疫情風險低」，包括泰國、紐西蘭等。

  被列為「疫情風險極低」的國家和地區有十三個，包括老撾、澳門和台灣等。立法會旅遊界議員姚思榮認為此舉對香港沒有甚麼影響，香港旅遊業要恢復運作最首要是控制到疫情，然後與周邊地區合作推行旅遊業。

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