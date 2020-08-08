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海逸旗下2500員工做檢測

2020-08-08 列印
海逸旗下2500員工做檢測
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　　特首林鄭月娥昨宣佈免費為全港市民進行病毒檢測，海逸國際酒店集團董事高寶珍表示對政策深表支持，並將動員旗下十五家酒店，包括歷山酒店、紅磡灣海灣軒、嘉湖海逸酒店(見圖)等，合共約二千五百名員工積極參與。

  高寶珍指相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心；廣泛而言，可望加強抗疫成效，有助本地各行業早日復甦。

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