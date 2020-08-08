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短裙女赤腳行中環繞道 網民：佢似乎想過海

2020-08-08 列印
短裙女赤腳行中環繞道 網民：佢似乎想過海
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　　行車隧道向來車來車往，一律禁止行人進入。日前網上流傳一張相片惹網民熱烈討論，圖中見到一名身穿白色上衣短裙的女子，未有戴口罩，在中環繞道管道內的石壆上赤腳行走，完全將來往的車輛不放在眼內，但未知女子是在東行或西行管道方向。不少看過照片的網民都認為該女子十分危險，紛紛留言「佢似乎想過返海，同佢講好危險叫佢上車，車返佢番起點嗰邊，先掉低番佢」。

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