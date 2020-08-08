「毒品車」遇截 警一度擎槍戒備

有警員昨日在沙田大圍擎槍制服疑犯，並在疑犯車上搜出少量懷疑大麻花。傍晚六時許，新界南衝鋒隊在田心街與車公廟街交界的顯徑站外巡邏時，發現一輛私家車的乘客沒佩戴安全帶，於是上前截查。但私家車突然加速逃走，並在交通燈附近撞到一輛客貨車及一輛專線小巴。



警員上前命令車上兩名男乘客及男司機下車接受調查。但一名警長打開車門時，懷疑車上男子持有武器，於是擎槍戒備（圖）。警員其後將司機及乘客帶離私家車，並在前排乘客位搜出約少量懷疑大麻花，同時發現私家車的行車證與所掛車牌不符，遂以涉嫌販毒、瘋狂駕駛、沒有第三者保險駕駛及行使虛假文書，拘捕車上三名男子，且將他們帶到警署調查。



