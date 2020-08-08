  • 2020年8月8日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 新冠肺炎全民檢測行蹤盛智文旅遊警示

日報新聞 > 港聞

玉石投資騙案 拘四人涉款逾5000萬

2020-08-08 列印
　　警方昨拘捕四人涉及玉石投資騙案。警方指潛在受害人至少超過二百人，損失金額預計超過五千萬港元。油尖警區重案組第一隊案件主管督察徐浚銨表示，油尖警區近日接獲三十名市民報案指，前年六月至今年四月期間，被一間玉石投資公司詐騙。公司負責人聲稱可以提供高回報的玉石投資計劃，受害人交出五萬至二百萬港元不等的款項。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd