﻿駐港美領事否認晤社會人士是「勾結」

聲明又指，北京在香港實施嚴厲的《港區國安法》，試圖製造恐懼的氛圍及自我審查，在言論自由上產生寒蟬效應，深切關注《港區國安法》將影響北京在《中英聯合聲明》中，對港人一直享有的言論及表達自由等所作的承諾，呼籲北京尊重對國際社會所作的承諾。
特區政府對有關聲明表示強烈不滿及反對，指國安法不會影響香港居民正當行使言論自由。
第三波疫情爆發近一個月，特首林鄭月娥昨天公佈推行全民自願性免費病毒檢測，最快兩周後展開，西區的中山紀念公園體育館將改裝成臨時實驗室。特首指出，特定群組將進行逾十三萬個檢測，推算本港可能仍有一千五百名隱...
2020-08-08
近日網傳東風汽車集團因用劣質普通鋼材造軍用越野車，導致早前中印邊境衝突時一上陣就被射穿令士兵死亡的醜聞。據傳，是因醜聞導致東風越野車有限公司副總經理周旺生、東風公司技術中心副主任陳建賢受紀律審查及監察...
2020-08-07
美國總統特朗普簽署了兩項行政命令，阻止短片分享應用程式抖音海外版TikTok和通訊應用程式微信母公司騰訊與美國的所有交易。新命令的生效期為微軟收購TikTok美國業務所設置的最後期限後。中國外交部指責...
2020-08-08
特色戶向來有捧場客，火炭指標屋苑御龍山正有頂層特色單位放盤，面積1875方呎，四房雙套房另連天台，巨型大廳設有一列落地大玻璃窗，廳房皆可覽沙田馬場及城門河，賣點之一是大廳外連「入戶泳池」，戶主可在此暢...
2020-08-08
科技巨擘（700）受累美國總統特朗普之封殺頒令，股價應聲急挫，一度大插逾一成跌穿500元，低見499.4元。受騰訊拖累，99隻騰訊牛證慘遭「打靶」強制收回。同時恒指亦要捱沽，曾大跌762點，低見241...
2020-08-08
巴塞隆拿三月初歐聯十六強首回合，作客1:1和拿玻里取得甜頭，今晚次回合作東不僅要把握機會晉級，教練施迪恩更力求速戰速決以應付頻密賽程。一對中場法蘭基迪莊和佩治勢盡顯新世代力量，確保王牌美斯留在危險地帶發揮歐聯十六強之王者本色，一於熱捧半場「主勝」和全勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 美斯在西甲復賽以來擔子甚重，肩負起球隊組織工作而射門次數銳減，最終衞冕失敗。今晚巴塞如欲淘汰拿玻里，勢要繼續倚賴美斯，皆因他歷來於歐聯十六強共入二十六球，近十一場次回合更狂轟十球。 據報施迪恩下令美斯今仗留守最前線二十至二十五米範圍，...
2020-08-08
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
潘瑋柏上月底宣佈與內地網紅、號稱「最美空姐」的宣云（Luna）閃婚，但Luna和郭富城的老婆方媛（Moka）卻被點名與疑是「天王嫂訓練營」導師的「Amy姐」有關連，兩女與「Amy姐」的合照被網民瘋傳惹...
2020-08-08
美國總統特朗普為了競選，無所不用其極。他要全面打壓中國，啟動所謂「清潔網絡行動」，針對中國軟件服務商及電訊公司，特別就TikTok和微信發出行政命令，禁止任何個人及公司和這兩間軟件公司交易。事件觸發騰訊股價昨天一度大跌10%，最後收市跌5%，搞到港股也急跌。 很多人說，現在的美國，已不是他們認識的美國，她不止打壓競爭，並且巧取豪奪，例如影片社交網站TikTok如果不把股份賣給美國公司，就要在九月十五日下架。現時傳聞微軟計劃用三百億美元收購TikTok，但特朗普聲言要抽取其中大部份金錢撥歸美國財政部。 見到TikTok的下場，令人為騰訊抹一把汗，騰訊旗下的微信（WeChat）...
2020-08-08
繼薛恩、莫雷拉和田泰安之後，另一位外籍騎師史卓豐亦於昨晨復課操馬，他先替希斯馬房上季拍賣馬D508快操，接着再夥拍伯廄的「吉利大勝」在內圈踱步，之後他當然跟希斯密斟，當年史卓豐仍是見習騎師，於一二年將策騎基地由雪梨轉至墨爾本時，正是投效希斯門下，之後亦在其支持下，成為一二至一三年維省冠軍見習生，如今兩人重逢，相信新馬季將重新合作。 馬場浮世繪
2020-08-08