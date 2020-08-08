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﻿駐港美領事否認晤社會人士是「勾結」

2020-08-08 列印
        美國駐港澳總領事館昨日發表聲明，指總領事館職員與香港社會不同界別人士會面，是要讓大家更了解美國，並非秘密或神秘會議，對於會面被指控為「勾結」美國感到荒謬，這亦反證《港區國安法》與安全無關，是要令民主派人士噤聲，並威脅言論自由。

        聲明又指，北京在香港實施嚴厲的《港區國安法》，試圖製造恐懼的氛圍及自我審查，在言論自由上產生寒蟬效應，深切關注《港區國安法》將影響北京在《中英聯合聲明》中，對港人一直享有的言論及表達自由等所作的承諾，呼籲北京尊重對國際社會所作的承諾。

　　特區政府對有關聲明表示強烈不滿及反對，指國安法不會影響香港居民正當行使言論自由。
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