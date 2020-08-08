﻿駐港美領事否認晤社會人士是「勾結」

美國總統特朗普為了競選，無所不用其極。他要全面打壓中國，啟動所謂「清潔網絡行動」，針對中國軟件服務商及電訊公司，特別就TikTok和微信發出行政命令，禁止任何個人及公司和這兩間軟件公司交易。事件觸發騰訊股價昨天一度大跌10%，最後收市跌5%，搞到港股也急跌。 很多人說，現在的美國，已不是他們認識的美國，她不止打壓競爭，並且巧取豪奪，例如影片社交網站TikTok如果不把股份賣給美國公司，就要在九月十五日下架。現時傳聞微軟計劃用三百億美元收購TikTok，但特朗普聲言要抽取其中大部份金錢撥歸美國財政部。 見到TikTok的下場，令人為騰訊抹一把汗，騰訊旗下的微信（WeChat）...

2020-08-08