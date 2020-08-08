﻿傳奇利瑪竇締結奇妙中意情﻿

本書《利瑪竇的奇妙人生》由專欄作家李韡玲與中外二十多位利瑪竇專家、學者聯手編著傳奇傳教士利瑪竇在中國的精采故事。



意大利駐港澳總領事孔德樂（Clemente Contestabile）為書作《序》：「今年是意大利籍耶穌會神父利瑪竇逝世四百一十周年，剛巧也是中國和意大利建立雙邊關係的五十周年。他成功把人類歷史上兩大文明典範，中國的明朝和意大利的文藝復興，以信仰、友誼和科學之名連在一起。」



今年是新冠肺炎大流行的一年，中國騰出物資與救護人員，第一站就是奔赴意大利作支援。中意兩國深厚的友誼，可算始於四百一十年前利瑪竇來華，他把西方的數學、曆法、醫學傳給中國，惠及我們許多個世代。今天看來這是因果也是緣份，歷史把我們和意大利的手牽得更緊。



如何走進中國人心坎？



時年三十歲的利瑪竇先到澳門，然後才取道進京。很有意思的是，此時正是明朝中興的萬曆年間，這也是中國由興盛步入衰退，東方文明輸於西方的啟端，利瑪竇為中國帶來科學和技術，同期也有很多西方傳教士為中西文化交流作出貢獻。利瑪竇在北京只生活了九年，短短的時間之內，利瑪竇是如何走進中國人的心坎？



首先是文化精神︰「利神父不以歐洲文化自居，反而虛心學習當地的文化，好能深入了解民情、歷史背景、風俗習慣、倫理價值、宗教文化，以及怎樣面對危機等等。同時他亦非常樂意將自己所學的跟當地人分享，甚或傳授，他的著作《幾何原本》及《西國記法》就是好例子。」



第二不談政治，以科學為本︰「利瑪竇明白若他明言來中國的目的是為傳教，應該不會有甚麼好結果，甚至會被驅逐出境。所以他決定不衝着文化和政治禁忌硬來，他要以西方科技及文化會友。他用自製的日晷、天體儀、地球儀送贈官員，好獲得他們的接納，成為朋友，並為他引薦。最後他更以自鳴鐘讓明神宗愛不釋手，把他留在北京長住，因當時只有利神父才懂得如何調校和修理這座自鳴鐘。神宗他對這位洋教士有了信任，更讓他和耶穌會會士們可以在北京居留。這應是首次有中國皇帝讓外國人正式享有這份特權。」



用背誦秘技名揚四海



利瑪竇也懂得Soft Selling的技巧。「 有一件事使我倍增聲譽，就是我能很快背誦中國字。我與他們打賭，表示我認識很多中國字；這是為服侍上主與光榮天主是很重要的，我告訴他們，任意寫多少中國字於一張紙上，彼此不必按一定的程序，只要唸一次，我就可背出它們來，一如所寫的程序一樣。他們就如此照辦了，不按程序寫了許多字，我唸完一次，就如他們所寫的同樣又背了出來，他們於是都驚奇不止，像是一件大事。」



如果你對利氏的記憶術有興趣，請你趕快購買本書，因為本書有頗大篇幅詳述這門古法技巧。你對天主教來華傳道的歷史足迹也有興趣，本書可以為你提供內地與澳門的利氏傳道歷史足跡探遊資訊。



