血尿婦生癌 孕婦急墮胎 避疫怕睇醫生 變重病

新冠肺炎襲港七個多月，市民懼怕到私家診所求診會染疫，即使身體出異樣仍拖延檢驗，直至情況急速惡化才求診。有家庭醫生接受本報查詢時透露，最近診症多遇上嚴重病例，病人直至「爆煲」才求醫，例如一名小便帶有血絲的七旬婦未及早問症，拖到最近入院檢查才發現子宮疑生腫瘤，另有一名不打算再生育的母親意外懷有第三胎約十數周，才要求轉介至公院墮胎。



疫情打擊各個行業，連到私家診所的診症人潮亦大幅下降，與市民懼怕到診所感染疫症有關。家庭醫生關嘉美對本報說，多了病人感到身體異樣加劇才願意求醫。她憂慮患慢性疾病的病人若不主動監察病況，「等到爆煲先嚟睇」，將對健康有深遠的負面影響。她指，疫情奪去五十多人的性命，嚇怕不少年長病人覆診，最近上班都要應付「大鑊嘢」，包括病人情況變得十分棘手，錯過了適時斷症和治療的機會。



關嘉美舉例說，數月前一名七十多歲的婆婆致電診所，詢問她為何小便「屙血」，婆婆害怕前往診所問症途中會沾上病毒，故自行服用抗生素，稍為止血；直至上周，婆婆下體開始出血，驚覺事態不妙，遂到醫院檢查，她接受「刮宮」（即抽取子宮內膜組織）化驗及照X光，發現子宮懷疑生腫瘤，情況令人憂慮。關指出，該婆婆未能分清流血的位置，延遲數月才求醫，憂慮其體內癌細胞擴散，加重病情。



另一個延遲診治的病例，涉及一名育有兩名子女、並不打算再次生育的媽媽。關說，該孕婦已植入子宮環作避孕，卻意外懷了第三胎，當她接受診症時已懷孕十數周，直至下月才約見公立醫院醫生，以判斷能否接受終止懷孕手術。關續指，公院部份非緊急手術因疫情而暫緩，該孕婦或選擇誕下第三胎，其家庭規劃將大受影響。



私醫生意恐暴跌八九成



香港西醫工會會長楊超發表示，疫症肆虐，市民憂慮外出會感染病毒，少求診私家診所，估計私家醫生生意暴跌八至九成。即使部份私家診所轉介政府免費的病毒化驗，楊超發坦言，對私家診所生意額「幫得好少」。關嘉美補充，就算是花費長者醫療券，或進行由政府提供的免費大便隱血測試化驗，也絕少人登門檢症。對於因延誤診症而帶來的「後遺症」，她坦言極為憂慮，因為市民「被迫接受了抗疫『新常態』，無埋大部份娛樂，出現抑鬱、睡眠欠佳及湧現大量負面情緒，對精神和肉體，都會構成好嚴重嘅影響。」



