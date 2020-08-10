﻿廣華染疫病人﻿﻿ 三驗始確診﻿

昨天本港新增七十二宗確診個案，連續七天維持雙位數字。在六十三宗本地個案中，有二十四宗沒有源頭，另有四十多宗初步確診，包括廣華醫院一名男病人接受三次病毒檢測才得出陽性結果。



廣華醫院有兩名男病人初步確診，包括一名患有長期病患的七十歲男子。醫管局指他本月三日入院，三度接受病毒檢測，至前日檢測後初步確診，八人與他同住普通外科病房而須隔離檢疫。局方評估患者首兩次檢測呈陰性，是因為他處於病發初期，病毒含量不高，院方會繼續調查其感染途徑。另一初步確診者為內科病房一名七十五歲男子，同房另一名八十一歲男病人早前已染病。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，由私家偵探張大偉開設的荃灣張大偉僱傭中心主動為五名外傭檢測後，發現其中一名沒有病徵的待業印傭確診。她上月二十三日起於中心留宿，同住的四名外傭及中心職工需要檢疫。九龍灣耆康會啟業護理安老院多兩宗確診及一宗初步確診個案，三人來自不同房間的院友，當局判定為院舍爆發，四十多名院友及職員需要撤離接受檢疫。



增72個案 受訓警中招



張又指，一名在粉嶺蝴蝶山訓練基地受訓的男警員，自行到指定診所接受病毒檢測後初步確診，他沒病徵，暫與早前確診者無關聯；一旦確診，與他同組受訓的四十多名警員因曾共用更衣室，需要接受檢疫。



其餘九宗為輸入個案，分別來自美國、岡比亞及菲律賓，以及六人來自一艘從馬來西亞抵港的貨船。本港再有五名年長患者離世，年齡界乎七十八至九十歲，全部有長期病患，累計五十二人病逝。



