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胡定旭倡便利店港鐵站收樣本瓶

2020-08-10 列印
　　政府早前宣佈推行全民自願檢測，負責三間化驗所之一的華昇診斷中心董事長胡定旭建議，當局可在多個地方如便利店、港鐵站等派發樣本收集樽，市民自行採樣後，再派收集車收集；每日最高可檢測五十多萬個樣本，預料兩周內可完成病毒檢測。他重申只知樣本條碼，完成檢測後會銷毀資料。

　　內地核酸檢測支援隊成員包括隊長余德文，昨天先後到金域檢驗及凱普醫檢參觀，其後到訪連鎖診所集團。勞福局局長羅致光指，在未來兩星期完成安老院舍的檢測。

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