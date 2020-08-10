外傭無視疫情「犯聚」收告票

新冠肺炎疫情第三波，昨天仍然出現七十二宗確診病例，當中逾三成源頭不明。面對這場疫戰，本港正處於關鍵時刻，若果不及早找出無病徵的隱性染疫者，疫情難以斷尾，往後死亡人數仍會上升，經濟亦難望回復正軌。港府上周終於宣佈推行全民自願大篩查，是一次重大的抗疫舉措，現在各界要集中精神，共同參與，不應為一些噪音而分心。 為了推動全民自願性檢測，受政府委託的三家私人化驗所正積極籌備所需的基建和人力，料未來一周先完成所需的化驗所配套，以每天最高可以檢測五十多萬個樣本，只需兩個星期可以完成大規模檢測，先找出隱性病者，切斷未被發現的社區傳播鏈，也有助市民減少對自己的憂慮，間接起提振社會士氣的作用。...

2020-08-10