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外傭無視疫情「犯聚」收告票

2020-08-10 列印
　　昨天假日，大批外傭無懼疫情，到中環和旺角天橋等熱點聚集，警方勸喻在場人士不得多於二人聚集，警方指昨共發出十一張違反限聚令，以及六張沒戴口罩的告票。勞工處聯同警方及食環署亦加強巡查外傭聚集的地方，提醒保持社交距離及戴口罩。康文署表示，在周六及周日共巡查約三千次，並作出逾五千次口頭勸喻。

　　另外，勞工處昨起為所有入住中介公司宿舍的外傭，安排一次免費病毒檢測，屬自願性質，承辦商將派員陸續到持牌外傭中介宿舍派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本。

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