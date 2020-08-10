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泛民未決定會否加入過渡立會

2020-08-10 列印
　　全國人大常委會討論香港立法會一年「真空期」的問題。民主派多日交換意見，但仍未決定是否加入未來一年的過渡立法會。有議員接受傳媒訪問指，集體杯葛立法會屬盲動主義；亦有議員憂慮，杯葛議會被視為抗拒中央行使主權，導致終身無法參選。

        議會陣線毛孟靜指，一方面不能接受委任制度的議會，同時亦擔心建制派操縱議會，也要考慮被DQ的四名現任議員能否獲延任，保住重大議案的關鍵否決權。

         勝出民主派初選的抗爭派鄒家成指，民主派應集體杯葛。

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