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蓬佩奧威脅再有制裁行動

2020-08-10 列印
蓬佩奧威脅再有制裁行動
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　　美國宣佈制裁十一名中港官員後，國務卿蓬佩奧(見圖)再批評中國，在社交媒體上發文，稱「全球都目睹中國共產黨壓迫及控制其公民的舉動，包括在香港拘捕支持民主的社運人士，警告制裁行動不是只此一次。」

        蓬佩奧又在另一個帖文表示，熱愛自由的國家應共同面對中共的侵略行為，共同平衡及制止這些情況，保護自由及民主。

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