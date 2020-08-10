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悼周梓樂 26人違限聚令口罩令

2020-08-10 列印
　　前晚將軍澳尚德邨停車場對開，有市民響應網上號召在地上擺放花、蠟燭等，悼念去年反修例期間墮樓死亡的科大男生周梓樂逝世九個月，警方共發出二十六張違「限聚令」及「口罩令」告票。

　　警方表示，前晚七時許，留意到有人響應網上號召在將軍澳進行悼念活動及聚集。鑑於新冠肺炎病毒疫情急劇惡化，任何群組聚集均有可能增加社區感染和病毒傳播的風險，警方遂派員到場巡邏，防止群眾聚集。

　　行動中警方共向十八男八女發出定額罰款告票，涉嫌違反限聚令及口罩令；當中有十六名涉違限聚令者並非進行傳媒採訪工作，或受僱於傳媒機構，但穿着反光衣；同時其中有七人為十六歲以下未成年人士，年紀最輕只有十二歲。

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