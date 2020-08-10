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「搣時潘」宣佈結婚

2020-08-10 列印
「搣時潘」宣佈結婚
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　　女網紅「搣時潘」Miss Pun早前相約一名男網民到酒店大玩「SM」，疑報復對方不斷留言性騷擾，並全過程直播，最後被捕。她事後宣佈永久退出網絡上的工作，但她昨日在網上宣佈要結婚的喜訊。（圖）

　　她強調沒有懷孕，只是緣份到了，又感謝對方三年來伴她走過人生的高峰與低谷，因為疫情不會舉行婚禮。她亦強調不會復出，亦不是邀請大家或要求給禮金。

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