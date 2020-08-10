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涉偷證物麻將 警長停職候查

2020-08-10 列印
　　大埔警區三十四歲警長涉嫌企圖盜竊昨日被警方拘捕，調查後獲准保釋及停職候查。該名警長涉嫌月前在大埔區進行一項冚賭行動後，疑監守自盜，將行動中檢獲的其中兩副麻將牌證物據為己有，事後被同袍揭發舉報。

        據悉，該名警長隸屬大埔警區特別職務隊。警方表示，警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必進行刑事調查及紀律覆檢。警方「誠信審核行動小組」已介入調查事件。

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