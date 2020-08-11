警拘壹傳媒高層及激進組織共十人 黎智英涉違《港國安法》被捕

《港區國安法》實施近一個半月，警方國家安全處昨早動員大批警力直搗壹傳媒集團創辦人黎智英的寓所，指他涉違反勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動和串謀欺詐罪，將他拘捕。其兩名兒子、壹傳媒集團四名高層、激進組織等十人亦被捕，各人分別涉勾結外國勢力、涉串謀欺詐或洗黑錢等罪名。大批警員昨持法庭搜令到將軍澳壹傳媒集團大樓搜查，檢走二十五箱證物。被問及壹傳媒的出路時，被鎖上手銬的黎智英回應：「無得擔心，煮到埋嚟咪食，唔擔心得咁多。」



警方昨日拘捕九男一女，指他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全、煽動、串謀欺詐和洗黑錢等罪名，年齡介乎二十三至七十二歲。警方形容，早前調查一個兩男一女營運的組織，發現其在《國安法》通過後，仍積極要求外國制裁及封鎖香港。同時，有一班傳媒高層利用外國戶口資助該團夥，行動中拘捕涉嫌干犯勾結外國或境外勢力的五男一女；此外，警方發現有傳媒公司涉嫌串謀詐騙，騙取低價使用廠房權利，拘捕六名男子。



警方昨早九時許進入黎智英位於何文田的寓所將其拘捕，他身穿淺藍色西裝，被戴上手銬押上警車，帶返九龍城警署。同時，警方國家安全處等近二百名警員帶同破門工具進入將軍澳壹傳媒集團大樓蒐證，搜查近五小時後，檢走二十五箱證物。



黎智英兩兒子亦落網



黎智英其後被押至壹傳媒大樓，逗留三小時後，再被帶往旺角警署，離開時被問及壹傳媒的出路，他回應︰「無得擔心，煮到埋嚟咪食，唔擔心得咁多。」被問到這次拘捕有否政治目的，他說︰「我諗你要問警方啦。」警方指，黎智英涉嫌違反勾結外國或境外勢力、煽動及串謀欺詐。此外，黎智英曾在去年七月前往美國，與副總統彭斯會面討論香港問題，並公開要求外國政府制裁中國。



警方亦拘捕黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩，指他們分別涉嫌串謀欺詐，以及勾結外國或境外勢力。約十名警員昨午到黎耀恩在中環開設的餐廳「四季常餐」搜查，拿走一箱證物，包括文件、電腦主機及屏幕等。搜查期間，餐廳一度落閘關閉。一批警員則到黎耀恩旗下位於中區歌賦街的「YakiniKuu」燒肉店，檢走電腦及一個大行李篋。



壹傳媒集團四名高層，包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及動畫公司總經理吳達光，全部涉串謀欺詐被捕，其中周達權亦涉勾結外國或境外勢力。據悉，部份人涉嫌串謀欺詐，與他們無牌經營秘書服務有關。警方六月曾到灣仔東超商業中心調查，發現有人於將軍澳工業邨一座辦公大樓部份地方租予一間公司提供秘書服務。