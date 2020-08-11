﻿逾200警攜爆破工具 ﻿﻿大陣仗搜壹傳媒大樓﻿

壹傳媒集團創辦人黎智英等人被捕後，警方國家安全處持法庭手令，率領逾二百名探員及警員進入壹傳媒大樓大搜查，成為罕見執法機構進入傳媒搜證的行動。警員至少帶走二十五箱文件等證物調查。



昨早九時四十五分，國家安全處高級警司李桂華率逾二百名警員，分乘多輛警車進入將軍澳工業邨的壹傳媒大樓搜查。國家安全處及商業罪案調查科探員等亦到場，分批到樓上辦公室蒐證，部份警員帶同破門工具。警方在壹傳媒大樓搜查逾四小時後，帶走二十五箱文件等證物返警署。消息指，被警方帶走文件中，包括一批蘋果基金日常運作文件。



檢走25箱文件



至早上約十時四十分，雙手被反鎖的黎智英被多名探員押返壹傳媒大樓，其位於二樓的辦公室搜證。中午十二時，行政總裁張劍虹亦被手扣反鎖押返大樓二樓辦公室搜查，律師到場了解。黎智英及張劍虹其後分別在下午一時半及二時，被探員押離大樓登上探員私家車離開。消息稱，部份被捕壹傳媒高層亦一度被探員押返大樓搜查辦公室。



據悉，搜查過程中，警員在大樓設立封鎖線，所有人士出入均需要被搜查隨身物品等，有員工在辦工桌前拍攝情況，被警員趕離封鎖線外。其間警員亦搜查記者座位內的個人物品。有警員翻找編採部記者枱面的文件，被質疑翻閱新聞資料。



員工接通知暫不上班



李桂華稱，已評估那些地方有新聞材料機會少及不會搜查，但被捕人士辦公室位於二樓的編採部位置，但「無辦法，必須情況之下進行搜查」。二樓在下午二時許解封。但至下午四時許，記者見仍有大量警員駐守大樓的三樓及四樓，未有解封。



消息稱，警方入壹傳媒大樓搜查期間，《蘋果日報》向員工發內部通知，由於將軍澳辦公室有突發狀況，暫時不要上班，已上班的員工留在座位工作，等候下一步指示。



