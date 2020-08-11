華反制裁美11國會議員

美國財務部日前宣佈制裁十一名香港及內地官員，外交部昨天採取反制行動，對十一名美國在港問題表現惡劣的國會議員、政客等實施制裁，包括早前批評行政長官林鄭月娥是中共的「馬前卒」的美國參議員魯比奧(見圖)，及有份通過《香港人權與民主法案》的眾議員史密斯。



外交部發言人趙立堅宣佈，針對美方錯誤行徑，即日起對在涉港問題上表現惡劣的十一名美方人士實施制裁，包括參議員魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、圖米（Pat Toomey）、眾議員史密斯（Chris Smith），以及美國國家民主基金會總裁格甚曼﹙Carl Gershman）、美國國際事務民主協會總裁米德偉（Derek Mitchell）、美國國際共和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）、人權觀察執行主席羅斯（Kenneth Roth），及自由之家總裁阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）。中方上月亦因回應美國就新疆事務對中方官員實施制裁，而對魯比奧、克魯茲、史密斯實施反制。



趙立堅批評美國以所謂破壞香港自治為由，制裁多名中國和香港官員，插手香港事務，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。



港府發聲明指全面配合中央政府對美國採取反制措施，指美國肆意詆毀《港區國安法》，充份暴露其雙重標準及虛偽。《人民日報》發表文章，指美國起底式披露中央及港府官員的住址及證件號碼，暴露霸凌思維，任何搞亂香港的圖謀注定徒勞。



