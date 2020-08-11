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葉國謙料全體議員延任一年

2020-08-11 列印
　　全國人大常委會會議今天閉幕，料將會表決《香港第六屆立法會繼續運作》議案。港區人大代表葉國謙預料現屆立法會全體議員，包括四名參選提名無效的議員，亦會延任一年。

        《央視》報道，全國人大常委會委員長會議昨午在北京人民大會堂舉行，由全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛作出關於香港第六屆立法會繼續運作決定草案，以及關於港澳律師在粵港澳大灣區執業決定草案審議結果的報告，並根據常委會意見提出建議表決稿。



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