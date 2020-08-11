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外交部斥五眼聯盟雙重標準

2020-08-11 列印
　　由英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」發表聯合聲明，指港府早前取消部份立法會參選人資格及延遲立法會選舉，破壞香港繁榮與穩定基石的民主進程，呼籲港府恢復參選資格，並盡快舉行選舉。

        外交部發言人趙立堅表示「五眼聯盟」國家對香港推遲立法會選舉作政治化解讀，是典型的雙重標準。中國駐加拿大大使館發言人指港府因應疫情而推遲選舉，是保護市民的正當之舉。特區政府對五國外長發出帶雙重標準指控和虛偽的聯合聲明表示憤慨。

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