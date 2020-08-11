院友及職員須做病毒檢測 ﻿78歲醫生確診﻿﻿曾到十院舍診症﻿

本港新增六十九宗新冠肺炎確診個案，六十七宗屬本地感染。衛生防護中心公佈一名私家醫生確診，他於潛伏期及傳染期內，先後到過十間院舍為長者診症，相關院友及職員需做病毒檢測，另繼續有多名公院患者感染。



新增本地個案中，一名七十八歲居於屯門康德花園的男私家醫生確診，他本月五日起發病，在傳染期曾到安泰邨服務設施大樓的兩間復康中心，分別是「悅明居」及「忻明居」診症，早在潛伏期亦去過沙田佳景護老院、沙田柔濟安老院、大埔康和護老院、何文田永安護老中心、葵涌松濤護老中心、深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院，以及新填地街唯愛護老院。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名醫生診症時有做足防感染措施包括戴口罩，但難以判斷其感染途徑。她亦指如老人院沒有醫生外展診症，長者或要到急症室。當局會為上述院舍院友及員工進行病毒檢測。



公院錄多宗感染



醫管局交代廣華醫院兩宗感染個案，包括內科病房一名六十二歲男病人初步確診，在醫院工作的太太需要檢疫。而日前三度檢測才呈陽性的七十歲男病人，其五十四歲密切接觸病人昨亦確診。另一名聯合醫院六十二歲男子亦確診，與他同住觀察病房的病人需檢疫。



明愛醫院一名三十一歲護士確診，過去兩周無照顧過確診者，與她一同用膳的五名同事，及一名同住的員工要檢疫。一名蝴蝶灣洗衣房外判工人昨初步確診，他負責處理傳染病病人的污衣，但工作上無直接觸有關衣物，家中亦有人確診，須追蹤感染源頭。



有線新聞台公佈，一名負責樓盤節目的實習女記者證實確診，上周已有一名攝影師及一名外判司機染病，累計三人確診。張竹君指目前新增個案數字正緩慢下降，涉及多項因素如社區仍有隱形傳播者，及市民有否保持社交距離等，公眾應保持警覺。



