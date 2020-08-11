港鐵渡輪電車員工 今起可做免費測試

政府將推出自願性新型肺炎全民檢測計劃，食物及衞生局局長陳肇始昨指計劃的細節仍有待敲定，創科局會協助設計登記系統，她預料會有約五百萬名市民參與。至於會採用深喉唾液抑或咽喉拭子方式檢測，她指除了要參考過往的檢測經驗外，亦要考慮不同樣本的檢測流程，重申需在短時間內做好，以找出隱性患者及傳播鏈。



運輸署今日起將會擴展病毒檢測服務至渡輪營辦商、港鐵公司及電車公司的僱員，計劃屬自願性質，每名參與者只可做一次檢測，費用全免。若檢測結果呈陽性，會轉交衞生防護中心跟進。此外，政府與仁濟醫院昨日起一連六日，在十一個指定地點為孕婦派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，名額約五千個。有穿全套保護裝備工作人員昨在石硤尾仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心，向孕婦或其家人派發檢測套裝。



