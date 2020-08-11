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一款嬰兒頭枕 塑化劑超標四倍

2020-08-11 列印
一款嬰兒頭枕 塑化劑超標四倍
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　　海關昨公佈一項就嬰兒頭枕進行的安全測試結果，從不同地區的零售商試購六款嬰兒頭枕作安全測試，發現一款嬰兒頭枕（圖）的塑化劑含量，超出《玩具及兒童產品安全條例》規定的上限超過四倍，初步相信該款嬰兒頭枕來自台灣。海關呼籲市民停用；商戶如有出售亦應立即下架。海關指長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。

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