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珠海明復辦赴澳旅簽

2020-08-11 列印
　　澳門持續約一百三十日未有本地感染個案，澳門政府收到國務院港澳辦通告，星期三起為珠海市居民及居住證持有人，恢復辦理赴澳旅遊簽注，包括個人遊、團隊遊。凡於十四天內沒外國或境外旅居史的澳門居民，持有七天內核酸檢測陰性證明或七天內具有檢測訊息健康碼，在內地各地免除隔離十四天。

　　港澳辦公告指，四類人士即確診者、疑似患者、有發熱症狀及密切接觸者，在內地通關時仍須接受核酸檢測甚或隔離十四天。

　　澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，根據疫情發展設有「熔斷機制」的防控措施，當疫情反彈，將會恢復入境人士接受醫學觀察的措施。她指都要看內地居民來澳門的意欲，通過先開放珠海，再看可否再爭取廣東或其他地方的居民都可便利來澳門，澳門的經濟需要遊客來支撐。

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