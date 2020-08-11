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港島打擊非法賽車 扣查17車拘一司機

2020-08-11 列印
■警方拘捕一名駕駛電動滑板車外籍男子。
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　　港島總區交通部執行及管制組特遣隊人員本月六日至九日，一連四日在港島區進行打擊非法賽車、超速及其他相關罪行的執法行動。行動中，人員發現十七輛私家車及電單車懷疑非法改裝，事後被拖走進一步檢驗，當中一名司機亦涉嫌欠交罰款被捕。其間，人員拘捕一名駕駛電動滑板車的四十九歲外籍男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者風險保險」等。

　　此外，五百零九輛車輛涉及超速駕駛被票控。

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