泊路邊七人車起火焚毀

西環發生汽車「自焚」火警，昨午三時許，一輛停泊於科士街近港鐵堅尼地城站的七人車，突然冒煙起火，火勢迅速蔓延全車陷於火海，有火球閃出且傳出幾次爆炸巨響，濃煙捲散半空，多名途人見狀紛紛走避及報警求助。警員趕至封鎖現場，消防員開喉將火撲滅及射水降溫，火警中幸無人受傷，但七人車焚毀。四十二歲姓羅司機事後得悉折返現場協助調查，初步相信火警起因無可疑，真正起火原因有待調查後確定。



