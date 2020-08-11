泊路邊七人車起火焚毀
警拘壹傳媒高層及激進組織共十人 黎智英涉違《港國安法》被捕
《港區國安法》實施近一個半月，警方國家安全處昨早動員大批警力直搗壹傳媒集團創辦人黎智英的寓所，指他涉違反勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動和串謀欺詐罪，將他拘捕。其兩名兒子、壹傳媒集團四名高層、激進...
2020-08-11
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雙方簽署醫療合作備忘 美衞生部長高調晤蔡英文
在中美關係緊張之際，美國衛生部長阿扎爾展開並其訪台行程。昨早他與總統蔡英文會面。阿扎爾讚揚，台灣在抗疫取得巨大的成功，他又傳達總統特朗普對台灣的強烈支持。蔡英文就感謝美國總統特朗普，以及美國友人肯定台...
2020-08-11
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貝魯特大示威演變騷亂 多國為黎巴嫩籌近三億美元
黎巴嫩貝魯特港口大爆炸引發的示威，再次演變成騷亂。防暴警察出動驅散示威者。現時多名官員相繼宣佈請辭，包括司法、新聞和環境部長。而周日國際援助黎巴嫩視像會議中，同意向黎巴嫩提供二億五千二百七十萬歐羅（逾二十三億港元）的緊急人道援助，亦承諾會就爆炸成因展開獨立可信調查，同時促請黎巴嫩政府改革。 馬克龍表示，國際援助黎巴嫩的總額為二點五二七億歐羅，當中法國提供三千萬歐羅（約二點七億港元）援助。馬克龍總統辦公室強調，這筆援助是無條件的，但長期援助就要視乎黎巴嫩的改革進程。中國政府中東問題特使翟雋宣佈，中國將為黎巴嫩提供一百萬美元（約七百八十萬港元）援助，用作救治受傷民眾，並向蒙受巨...
2020-08-11
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眺望開揚海景 天璽淺色長廳簡潔亮麗
九龍站上蓋屋苑配套完善，基座即為住客會所、機鐵站及商場圓方，瞬間出行及應付日常生活。以下介紹位於天璽的2房1套放盤，實用面積637方呎，全屋採淺色裝潢，加上樓底高，一室高曠亮麗。 港鐵九龍站上...
2020-08-11
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特朗普簽令援助民眾 紓困傳達共識 杜指升357點
在民主共和兩黨的新紓困計劃談判陷入膠着之際，美國總統特朗普上周六簽署行政命令，為美國民眾提供援助；加上美國財長努欽指新紓困計劃仍有機會成事，帶動美股造好。杜指早段報27705點，升272點；標普500...
2020-08-11