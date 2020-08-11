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美股中段升273點

2020-08-11 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二七七○六點，升二百七十三點；納指則報一○九六八點，跌四十二點。滙控美國預託證券價格見三十三點五三港元，升零點四三港元；騰訊則見四百九十九點八三港元，跌二點一七港元。紐約期金報每盎司二千零三十九點五美元，升十一點五美元；紐約期油則報每桶四十二點○七美元，升零點八五美元。
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