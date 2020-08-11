美股中段升273點
警拘壹傳媒高層及激進組織共十人 黎智英涉違《港國安法》被捕
《港區國安法》實施近一個半月，警方國家安全處昨早動員大批警力直搗壹傳媒集團創辦人黎智英的寓所，指他涉違反勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動和串謀欺詐罪，將他拘捕。其兩名兒子、壹傳媒集團四名高層、激進...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雙方簽署醫療合作備忘 美衞生部長高調晤蔡英文
在中美關係緊張之際，美國衛生部長阿扎爾展開並其訪台行程。昨早他與總統蔡英文會面。阿扎爾讚揚，台灣在抗疫取得巨大的成功，他又傳達總統特朗普對台灣的強烈支持。蔡英文就感謝美國總統特朗普，以及美國友人肯定台...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
貝魯特大示威演變騷亂 多國為黎巴嫩籌近三億美元
黎巴嫩貝魯特港口大爆炸引發的示威，再次演變成騷亂。防暴警察出動驅散示威者。現時多名官員相繼宣佈請辭，包括司法、新聞和環境部長。而周日國際援助黎巴嫩視像會議中，同意向黎巴嫩提供二億五千二百七十萬歐羅（逾二十三億港元）的緊急人道援助，亦承諾會就爆炸成因展開獨立可信調查，同時促請黎巴嫩政府改革。 馬克龍表示，國際援助黎巴嫩的總額為二點五二七億歐羅，當中法國提供三千萬歐羅（約二點七億港元）援助。馬克龍總統辦公室強調，這筆援助是無條件的，但長期援助就要視乎黎巴嫩的改革進程。中國政府中東問題特使翟雋宣佈，中國將為黎巴嫩提供一百萬美元（約七百八十萬港元）援助，用作救治受傷民眾，並向蒙受巨...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眺望開揚海景 天璽淺色長廳簡潔亮麗
九龍站上蓋屋苑配套完善，基座即為住客會所、機鐵站及商場圓方，瞬間出行及應付日常生活。以下介紹位於天璽的2房1套放盤，實用面積637方呎，全屋採淺色裝潢，加上樓底高，一室高曠亮麗。 港鐵九龍站上...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普簽令援助民眾 紓困傳達共識 杜指升357點
在民主共和兩黨的新紓困計劃談判陷入膠着之際，美國總統特朗普上周六簽署行政命令，為美國民眾提供援助；加上美國財長努欽指新紓困計劃仍有機會成事，帶動美股造好。杜指早段報27705點，升272點；標普500...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
八強生死一決 雙狼發「維」
歐霸八強悉數移師德國中立場，同時改以一場定勝負，狼隊今晚在杜伊斯堡鬥西維爾。狼隊鋒將艾達馬查奧爾和魯爾占美尼斯皆備受豪門注視，據指二人的留隊機會也不大。為證明自己身價，他倆今仗勢領軍力剋西維爾，主勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 自一八年由賓菲加來投後，魯爾占美尼斯立即在狼隊踢出身價，此子今季各賽事收錄廿一球，包括上仗歐霸十六強次回合主場2:1擊敗奧林比亞高斯時攻入一球。盛傳此子的出色表現已引來祖雲達斯和曼聯等豪門垂青，有傳前者已作正式斟介，前紅魔後衛里奧費迪南直言：「我認為狼隊很難留得住他，他已證明自己能在...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
無添加即食撈麵
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
家人遵遺願喪禮從簡 曾志偉亡妻火化 擇日海葬
曾志偉的太太朱錫珍上周病逝，家人前晚為她設靈，昨日舉行火化儀式，擇日海葬。曾志偉接受傳媒訪問時透露，朱錫珍離世前已病了一段時間，「她病咗十個月，兒子好乖成日陪住她」，一家人已有心理準備；亡妻喪禮從簡是...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——盡快推健康碼 助重振經濟
港府密鑼緊鼓籌備全民病毒檢測，料有五百萬人參與，表面上人數眾多，但全港人口七百多萬，當局必須爭取更多港人接受檢測，才能發揮最大的控疫作用。透過這一次大篩查，及早找出社區中無病徵的感染者，把病毒傳播鏈切斷。若大檢測產生正面作用，下一步就可以推出健康碼，成為一張健康證明，讓市民回復有限度社交的活動，也有助逐步通關，對推動經濟可起積極作用。 內地控疫的成功經驗顯示，在全民檢測之後，向呈陰性結果及未與確診者接觸的市民發出健康碼，持有者就可以獲准進入商場、食肆及公共交通工具等公眾地方，讓經濟活動得以重啟。 隨着香港也將展開大篩查，是時候着手準備「港版健康碼」，可以作為進入公眾場所的健...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——潘頓爭取休息下周復課
四屆香港冠軍騎師潘頓，於昨晨六時左右文裝到場，在烽火台跟幾位練馬師傾談，大約七時左右離場，雖然目前已有幾位外籍大師傅復課，但潘頓對在場人士表示，自己經過一個漫長馬季身心疲累，所以仍打算多休息一個星期左...
2020-08-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6