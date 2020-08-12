早上遭鎖上手扣押往遊艇蒐證 黎智英扣查40小時晚上獲保釋

涉勾結外國或境外勢力危害國家安全、煽動等罪被捕的壹傳媒老闆黎智英，昨早被戴上手扣，由警員押往西貢遊艇會蒐證，至今日凌晨，黎在被捕四十小時後獲准保釋。



黎智英昨早由多名警員押至西貢遊艇會，帶上其私人遊艇蒐證。他戴上手扣，神情嚴肅，仍身穿被捕時的淺藍色襯衫及灰色西裝外套，全程有律師陪同，不發一言，逗留約半小時後離開，下午再被押至西九龍總區警察總部。黎智英涉干犯勾結外國或境外勢力、煽動罪及串謀欺詐罪名。據悉，警方搜查其遊艇有否收藏涉案資料，但現場未見警員帶走證物。此外，大批傳媒在遊艇會外等候採訪，遭遊艇會職員以洗地水槍噴射驅趕，其間有記者被射中，多名軍裝警員介入調停。



黎智英長子黎見恩及次子黎耀恩、壹傳媒集團四名高層，包括行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及動畫公司總經理吳達等人前日亦被捕，部份人涉串謀詐騙，騙取低價以使用廠房的權利。黎耀恩被扣查超過三十小時後，昨晚七時半在將軍澳警署獲准保釋。黎智英稍後亦獲准保釋。



消息指，由於案情複雜，有大量蒐證工作，加上要諮詢法律意見，相信警方暫不會落案。即使是次調查涉及國安案件，被捕的十位人士被扣查不會多於四十八小時。



《蘋果》申禁令阻警取用新聞材料



此外，超過二百名警員前日進入壹傳媒大樓蒐證，並曾進入編採部工作範圍。壹傳媒工會理事長潘柏林表示，警方曾翻閱編採部物品，或涉敏感資料，認為做法有問題。警察公共關係科總警司郭嘉銓回應，警員根據法庭手令搜查，強調已非常小心處理新聞材料。《蘋果日報》表示，由於警方取走的資料涉新聞材料，決定申請臨時禁制令。



據悉，除Mark Simon外，警方再通緝身處美國擁有美籍的「香港民主委員會」總監朱牧民，以及身處英國的「我要攬炒」團隊成員劉祖迪。