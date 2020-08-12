蓬佩奧批北京剝奪香港自由

因應二○一九新型冠狀病毒疫情所影響，英國、法國和新加坡的賽期亦作了不少調整，以致賽事延後至六月後才陸續上演，而原本在今年五月二十三日舉行的新加坡克蘭芝一哩賽日，將改於本周日舉行。 由於香港賽馬會在馬季完結前早將一個轉播配額留給新加坡，於是經獲得政府批准後，周日馬會將歷史性首次在暑期間安排越洋轉播，預計必大受歡迎。 越洋轉播賽事一向深受馬迷歡迎，特別是一眾熱愛賽馬的傳統馬迷，不少傳統馬迷認為，由於暑期沒有本地賽事舉行，轉播海外大賽正好繼續為他們這群忠實馬迷提供在家娛樂，而且亦可跟進一些頂級賽駒之動向及演出，因不少外地佳駟，在不久將來有機會到港出賽。 馬迷興趣有增無減 事實上，...

2020-08-12