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蓬佩奧批北京剝奪香港自由

2020-08-12 列印
　　黎智英等十人日前被捕，引起英美等國關注，美國國務卿蓬佩奧指，黎智英因嚴苛的《港區國安法》被捕，事件令他感到不安，亦進一步證明北京已剝奪香港的自由，並侵蝕港人權利。在北京，外交部點名批評美國國務卿蓬佩奧指他一再就涉港問題發表錯誤言論。

　　美國副總統彭斯亦在社交網站上傳一張去年在白宮與黎智英會面的合照，形容拘捕嚴重侵犯及侮辱全球熱愛自由的人。英國首相約翰遜發言人表示，黎智英被捕證明《港區國安法》被用作箝制異議的藉口。歐盟委員會強調，尊重人權與自由是「一國兩制」原則的重要元素。

　　在北京，外交部發言人趙立堅批評，蓬佩奧一再就涉港問題發表錯誤言論，對中國依法維護自身國家正當安全的正當之舉說三道四，強調這些政治謊言毫無事實依據。中國駐英國大使館發言人則敦促英方，停止以任何方式干涉中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

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